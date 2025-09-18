Betrunkener Senior verursacht Unfall in Waghäusel mit hohem Sachschaden

Ein Verkehrsunfall auf der Kronauer Straße in Waghäusel führte am späten Mittwochabend, 17. September, zu Totalschäden. Nach Polizeiangaben verursachte ein 74-jähriger Autofahrer durch Alkoholeinfluss einen Aufprall auf ein geparktes Fahrzeug.

Der Aufprall schob das geparkte Fahrzeug gegen eine Mauer, beschädigte beide Autos schwer und führte zu einem geschätzten Sachschaden von 35.000 Euro. Die Polizei fand den Unfallverursacher wenig später in der Nähe des Unfallorts.

Senior fuhr mit 1,2 Promille

Gegen 23 Uhr fuhr der VW-Fahrer auf der Kronauer Straße in ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug. Trotz des heftigen Aufpralls verließ der Fahrer die Unfallstelle zunächst mit seinem Auto. Das stark beschädigte Fahrzeug ließ er nach wenigen Metern stehen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Anwohner, alarmiert durch den lauten Aufprall, informierten die Polizei.

Eine Streife stellte den Mann später auf der Kronauer Straße. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Die Beamten brachten den 74-Jährigen zur Blutentnahme ins Polizeirevier und stellten seinen Führerschein sicher.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Weitere Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.