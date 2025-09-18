Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

55-Jähriger in Bretten nach brutalem Angriff festgenommen

Polizeibericht aus Bretten

Polizeieinsatz in Bretten: Mann sticht auf Ehefrau ein

Ein 55-Jähriger verletzte in Bretten seine Ehefrau schwer. Nachbarn hörten Schreie und alarmierten die Polizei. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Zeugin ruft die Polizei

    Ein 55-jähriger Mann steht im Verdacht, seine 48-jährige Ehefrau angegriffen zu haben. Nach Angaben der Polizei alarmierte eine Zeugin die Beamten, nachdem sie Schreie aus einer Wohnung in der Melanchthonstraße vernommen hatte. Der Mann wurde festgenommen.

    Ehefrau flüchtet mit Kind zur Nachbarin

    Der Tatverdächtige soll mit einem scharfen Gegenstand auf seine Frau eingestochen haben. Der Ehefrau und ihrem 13-jährigem Kind gelang die Flucht zur Nachbarin. Die Schwere der Verletzungen der Frau ist noch unklar, sie befindet sich zur Behandlung im Krankenhaus. Das Kind blieb laut Polizei unverletzt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden