Polizeieinsatz in Bretten: Mann sticht auf Ehefrau ein

Zeugin ruft die Polizei

Ein 55-jähriger Mann steht im Verdacht, seine 48-jährige Ehefrau angegriffen zu haben. Nach Angaben der Polizei alarmierte eine Zeugin die Beamten, nachdem sie Schreie aus einer Wohnung in der Melanchthonstraße vernommen hatte. Der Mann wurde festgenommen.

Ehefrau flüchtet mit Kind zur Nachbarin

Der Tatverdächtige soll mit einem scharfen Gegenstand auf seine Frau eingestochen haben. Der Ehefrau und ihrem 13-jährigem Kind gelang die Flucht zur Nachbarin. Die Schwere der Verletzungen der Frau ist noch unklar, sie befindet sich zur Behandlung im Krankenhaus. Das Kind blieb laut Polizei unverletzt.