Frau verletzt Polizeibeamte in Karlsruher Krankenhaus

Polizeiberichten zufolge griff eine 48-jährige Frau am Samstagnachmittag, 9. August, zwei Polizeibeamte in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Karlsruhe an.

Zuvor war sie in einem stark alkoholisierten und mutmaßlich psychischen Ausnahmezustand in Durlach unterwegs. Die Frau drohte, sich mit einem scharfen Gegenstand zu verletzen. Ihr Gesundheitszustand führte zu einem Rettungseinsatz.

Polizist erleidet Kopfverletzung

Im Krankenhaus verweigerte die Frau die notwendige ärztliche Behandlung. Nach Angaben der Polizei trat sie in der Notaufnahme mehrfach gezielt nach den eingesetzten Beamten. Ein Polizist erlitt dabei eine Kopfverletzung, die ihn dienstunfähig machte. Die Frau wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.