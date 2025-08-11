Logo ka-news.de
48-Jährige verletzt Polizeibeamte im Karlsruher Krankenhaus

Polizeibericht aus Karlsruhe

Frau verletzt Polizeibeamte in Karlsruher Krankenhaus

Am Samstag verletzte eine 48-Jährige in einem Karlsruher Krankenhaus zwei Polizisten. Die Frau, die schwer alkoholisiert war, verweigerte die Behandlung.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Polizeiberichten zufolge griff eine 48-jährige Frau am Samstagnachmittag, 9. August, zwei Polizeibeamte in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Karlsruhe an.

    Zuvor war sie in einem stark alkoholisierten und mutmaßlich psychischen Ausnahmezustand in Durlach unterwegs. Die Frau drohte, sich mit einem scharfen Gegenstand zu verletzen. Ihr Gesundheitszustand führte zu einem Rettungseinsatz.

    Polizist erleidet Kopfverletzung

    Im Krankenhaus verweigerte die Frau die notwendige ärztliche Behandlung. Nach Angaben der Polizei trat sie in der Notaufnahme mehrfach gezielt nach den eingesetzten Beamten. Ein Polizist erlitt dabei eine Kopfverletzung, die ihn dienstunfähig machte. Die Frau wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

