32-Jähriger Überfall in Karlsruhe: Polizei sucht Zeugen!

Polizeibericht aus Karlsruhe

32-Jähriger in Karlsruher Innenstadt überfallen

Überfall in der Gartenstraße: Drei Männer rauben 32-Jährigen aus. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.
Von Redaktion ka-news.de
    {{caption}} Foto: Thomas Riedel

    Ein 32-Jähriger wurde in den frühen Morgenstunden in Karlsruhe Opfer eines Überfalls. Das Opfer lief gegen 4.30 Uhr in Richtung seiner Wohnung, als es von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Diese fragten ihn nach einer Zigarette, doch kurz darauf erfolgte ein tätlicher Angriff.

    Polizei sucht Zeugen

    Die Täter schlugen und traten den Mann, bevor sie ihm eine hochwertige Armbanduhr und Bargeld entwendeten. Der Geschädigte konnte sich befreien und flüchten. Die drei Verdächtigen trugen laut Bericht ein arabisches Erscheinungsbild und waren zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer der Männer hatte dunkles, lockiges Haar.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

