32-Jähriger in Karlsruher Innenstadt überfallen

Ein 32-Jähriger wurde in den frühen Morgenstunden in Karlsruhe Opfer eines Überfalls. Das Opfer lief gegen 4.30 Uhr in Richtung seiner Wohnung, als es von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Diese fragten ihn nach einer Zigarette, doch kurz darauf erfolgte ein tätlicher Angriff.

Polizei sucht Zeugen

Die Täter schlugen und traten den Mann, bevor sie ihm eine hochwertige Armbanduhr und Bargeld entwendeten. Der Geschädigte konnte sich befreien und flüchten. Die drei Verdächtigen trugen laut Bericht ein arabisches Erscheinungsbild und waren zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer der Männer hatte dunkles, lockiges Haar.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.