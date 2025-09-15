30-Jähriger verursacht Sachschäden in Graben-Neudorf

Nach Angaben der Polizei schlug der Mann die Glasfronten zweier Bankfilialen sowie eines Bürogebäudes ein. Des weiteren beschädigte er die Scheiben von mindestens fünf geparkten Autos im Bereich der Mannheimer Straße beziehungsweise des Bahnhofsparkplatzes. Schließlich konnte er in einem Einkaufsmarkt in der Heidelberger Straße festgenommen werden. Der Beschuldigte befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.