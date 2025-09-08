Logo ka-news.de
23-Jähriger in Rastatt bedroht Passanten mit Softair-Pistole – Polizei ermittelt

Polizeibericht aus Rastatt

23-Jähriger bedroht Passanten mit Spielzeugpistole in Rastatt

In Rastatt richtete ein Mann am Samstag, 6. September, eine Softair-Pistole auf Passanten. Die Polizei nahm den 23-Jährigen fest, der nun auf seine Verurteilung wartet.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    Ein Mann mit einer Spielzeugpistole hat einen Polizeieinsatz ausgelöst (Symbolbild)
    Ein Mann mit einer Spielzeugpistole hat einen Polizeieinsatz ausgelöst (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Mann in Kapellenstraße festgenommen

    Nach Angaben der Polizei kam es am Samstagabend zu einem Vorfall in der Bahnhofstraße und der Schlossgalerie. Ein 23-jähriger Mann hielt eine Softair-Pistole in der Hand und richtete sie gezielt auf Passanten. Ein Zeuge informierte die Polizei, die mit starken Einsatzkräften den Mann schließlich in der Kapellenstraße festnehmen konnte.

    Vorfall in Bahnhofstraße und Schlossgalerie

    Auf den Einsatz hin stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine Spielzeugwaffe handelte. Trotz des geringen Gefahrenpotentials sorgte die Aktion für Unruhe unter den Passanten. Die Polizei sucht daher weiterhin nach Personen, die sich durch den Mann bedroht fühlten und bittet diese, sich zu melden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

