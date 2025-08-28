21-Jähriger in Karlsruhe wegen gefährlicher Körperverletzung in Haft

Ein 21-jähriger Mann steht im Verdacht, eine 17-Jährige auf der Straße angegriffen zu haben. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen, 26. August, in Karlsruhe. Nach Angaben der Polizei verfolgte er die Jugendliche bis zur Karlstraße und attackierte sie dort.

Die Polizei berichtet, dass der 21-Jährige die 17-Jährige an den Haaren zu Boden gerissen haben soll. Auf dem Boden liegend wurde sie mehrfach getreten. Zwei Zeuginnen griffen ein und hielten den Verdächtigen von weiteren Handlungen ab. Die Polizei nahm den Mann kurz darauf fest. Ihm wurde eine Schürfwunde im Krankenhaus behandelt.

Tatort Karlsruhe

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem der Angriff auf der Karlstraße gemeldet wurde. Der Vorfall spielte sich gegen 2.50 Uhr ab. Der Beschuldigte bedrohte im Krankenhaus Polizeibeamte und Rettungsdienstmitarbeiter. Er spuckte mehrfach auf die Beamten und beleidigte sie. Die 17-Jährige wurde zur Untersuchung möglicher Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, jedoch nicht schwer verletzt.

Am Dienstag, 26. August 2025, wurde der Mann dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorgeführt. Das Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen. Weitere Ermittlungen zur Klärung des Tathergangs sind im Gange.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.