Verfolgungsfahrt auf Speed: 19-Jähriger rast unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein über A5

Mit 200n km/h auf der A5 unterwegs

Nach Angaben der Polizei entzog sich am Dienstagmittag, 30. September, ein 19-Jähriger auf der BAB 5 einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit bis zu 200 km/h. Eine Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg wollte gegen 13 Uhr den schwarzen Seat zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau stoppen. Der Fahrer bremste zunächst, beschleunigte dann und nutzte zeitweise den Standstreifen.

Verfolgungsfahrt bei Walldorf und Karlsdorf-Neuthard

Die Verfolgung erfolgte mit Blaulicht und Martinshorn. Weitere Streifen aus Mannheim und Karlsruhe schlossen auf. Die Verfolgung führte bis zur Ausfahrt Bruchsal. Dort fuhr der Fahrer in Richtung Karlsdorf-Neuthard ab. Beamte verloren den Wagen kurzzeitig aus den Augen. Kräfte fanden den 19-Jährigen schließlich zu Fuß im Industriegebiet Ochsenstall. Unweit davon stand der geparkte Seat.

Im Auto lagerten geringe Mengen Amphetamin. Ein Urintest zeigte Drogenkonsum. Eine Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht. Die Außenstelle Walldorf des Verkehrsdienstes Heidelberg ermittelt wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr, Besitz von Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Für sachdienliche Hinweise nennt die Dienststelle die Telefonnummer 06227 35826-0.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.