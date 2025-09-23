Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

19-Jähriger nach Unfall in Mühlburg schwer verletzt

Karlsruhe

Mit dem Motorrad verunglückt: 19-Jähriger nach Unfall in Mühlburg schwer verletzt

Am Dienstagmorgen, 23. September, kam es in der Neureuter Straße zu einem Unfall. Gegen 10.50 Uhr fuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer in Richtung Süden und stieß dabei mit einem Transporter zusammen.
Von Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Das teilt die Polizei in einer Mitteilung vom 23. September mit. Der Fahrer des Transporters wollte wohl von einem Parkplatz kurz vor der Rheinstraße auf die Neureuter Straße auffahren. Dabei übersah er den Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, prallte gegen das Heck des Transporters und stürzte auf die Straße.

    Schwere Verletzungen und hoher Sachschaden

    Aufgrund des Sturzes erlitt der 19-Jährige schwere Knie- und Armverletzungen. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden