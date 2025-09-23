Mit dem Motorrad verunglückt: 19-Jähriger nach Unfall in Mühlburg schwer verletzt

Das teilt die Polizei in einer Mitteilung vom 23. September mit. Der Fahrer des Transporters wollte wohl von einem Parkplatz kurz vor der Rheinstraße auf die Neureuter Straße auffahren. Dabei übersah er den Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, prallte gegen das Heck des Transporters und stürzte auf die Straße.

Schwere Verletzungen und hoher Sachschaden

Aufgrund des Sturzes erlitt der 19-Jährige schwere Knie- und Armverletzungen. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro.