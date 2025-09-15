19-Jähriger nach Angriff in Graben-Neudorf schwer verletzt

Laut der Aussage des Geschädigten soll er gegen 23:30 Uhr von mehreren Unbekannten im Bereich Bahnhofsring unvermittelt angegriffen und verletzt worden sein. Anschließend sollen die Täter zu Fuß in Richtung Pestalozzi-Schule geflüchtet sein. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren .Zu den Hintergründen der Tat liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07256 9329-0 bei dem Polizeirevier Philippsburg zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.