Polizeibericht aus Graben-Neudorf

19-Jähriger nach Angriff in Graben-Neudorf schwer verletzt

Am Samstagabend, 13. September, wurde ein Mann mit Schnittverletzungen im Gesicht am Bahnhof Graben-Neudorf gefunden. Die Polizei ermittelt.
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Marijan Murat/dpa

    Laut der Aussage des Geschädigten soll er gegen 23:30 Uhr von mehreren Unbekannten im Bereich Bahnhofsring unvermittelt angegriffen und verletzt worden sein. Anschließend sollen die Täter zu Fuß in Richtung Pestalozzi-Schule geflüchtet sein. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren .Zu den Hintergründen der Tat liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07256 9329-0 bei dem Polizeirevier Philippsburg zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

