Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

19-Jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss: Widerstand bei Polizei-Kontrolle

Pforzheim

Drogeneinfluss, Waffen und Messer gefunden: 19-jähriger Autofahrer in Pforzheim gestoppt

Am Donnerstagmorgen, 25. September, wurde in der Riedstraße ein junger Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Das teilte die Polizei am Donnerstag, 25. September, mit. Gegen 01.45 Uhr wurde er in Dillweißenstein von einem Streifenwagen des Polizeireviers Pforzheim-Süd kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Während der Kontrolle zeigte sich der junge Fahrer zunehmend unkooperativ und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Trotz Androhung einer Ingewahrsamnahme versuchte der 19-Jährige, in sein Fahrzeug zurückzukehren.

    Drogen und Waffen im Auto

    Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten Betäubungsmittel sowie ein Messer und eine weitere Waffe. Der Fahrer wird sich mehreren Anzeigen stellen müssen. Die Polizei hat Ermittlungen zu den genauen Umständen eingeleitet.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden