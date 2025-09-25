Drogeneinfluss, Waffen und Messer gefunden: 19-jähriger Autofahrer in Pforzheim gestoppt

Das teilte die Polizei am Donnerstag, 25. September, mit. Gegen 01.45 Uhr wurde er in Dillweißenstein von einem Streifenwagen des Polizeireviers Pforzheim-Süd kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Während der Kontrolle zeigte sich der junge Fahrer zunehmend unkooperativ und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Trotz Androhung einer Ingewahrsamnahme versuchte der 19-Jährige, in sein Fahrzeug zurückzukehren.

Drogen und Waffen im Auto

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten Betäubungsmittel sowie ein Messer und eine weitere Waffe. Der Fahrer wird sich mehreren Anzeigen stellen müssen. Die Polizei hat Ermittlungen zu den genauen Umständen eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.