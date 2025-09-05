Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

16-Jähriger flüchtet mit gestohlenem VW Polo bei Karlsruhe und verursacht Unfall – Ermittlungen laufen!

Polizeibericht aus Karlsruhe

16-Jähriger flüchtet bei Kontrolle und verursacht Unfall in Karlsruhe

Jugendlicher fährt ohne Erlaubnis mit gestohlenem Auto bei Karlsruhe. Seine Unfallflucht endet im Wiesenstück und mit einem Besuch im Krankenhaus.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Nach einer Meldung der Polizei versuchte ein 16-Jähriger in Karlsruhe-Stupferich, einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Während er mit einem VW Polo auf der Bundesautobahn 8 unterwegs war, verließ er diese und wendete plötzlich das Auto unerlaubt. Auf seiner Flucht stromerte er in einen Feldweg und kam dort von der Fahrbahn ab. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend.

    Unfall in Karlsruhe-Stupferich

    Das Fahrzeug blieb schwer beschädigt in einem Wiesenstück stehen, sodass der Jugendliche nicht mehr weiterfahren konnte. Polizisten nahmen ihn vor Ort fest. Erste Erkenntnisse der Ermittler zeigen, dass der junge Mann nur leicht verletzt wurde. Er musste jedoch in eine nahegelegene Klinik gebracht werden.

    Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der VW Polo weder zugelassen war noch die Kennzeichen rechtmäßig waren. Der 16-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

    Fortgesetzte Ermittlungen

    Die Anzeigen betreffen unter anderem das Fahren ohne Fahrerlaubnis, die unbefugte Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und den Diebstahl der Kennzeichen. Die Verkehrspolizei Pforzheim führt die Ermittlungen durch. Weitere Maßnahmen und Konsequenzen werden weiterhin geprüft.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden