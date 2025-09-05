16-Jähriger flüchtet bei Kontrolle und verursacht Unfall in Karlsruhe

Nach einer Meldung der Polizei versuchte ein 16-Jähriger in Karlsruhe-Stupferich, einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Während er mit einem VW Polo auf der Bundesautobahn 8 unterwegs war, verließ er diese und wendete plötzlich das Auto unerlaubt. Auf seiner Flucht stromerte er in einen Feldweg und kam dort von der Fahrbahn ab. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend.

Unfall in Karlsruhe-Stupferich

Das Fahrzeug blieb schwer beschädigt in einem Wiesenstück stehen, sodass der Jugendliche nicht mehr weiterfahren konnte. Polizisten nahmen ihn vor Ort fest. Erste Erkenntnisse der Ermittler zeigen, dass der junge Mann nur leicht verletzt wurde. Er musste jedoch in eine nahegelegene Klinik gebracht werden.

Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der VW Polo weder zugelassen war noch die Kennzeichen rechtmäßig waren. Der 16-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Fortgesetzte Ermittlungen

Die Anzeigen betreffen unter anderem das Fahren ohne Fahrerlaubnis, die unbefugte Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und den Diebstahl der Kennzeichen. Die Verkehrspolizei Pforzheim führt die Ermittlungen durch. Weitere Maßnahmen und Konsequenzen werden weiterhin geprüft.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.