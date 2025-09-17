Karlsruhe: 14-Jähriger klaut Omas Auto und flüchtet vor Polizei

Nach Angaben der Polizei entwendete ein 14-Jähriger am Dienstagmorgen, 16. September, den Fahrzeugschlüssel des Ford Fiesta seiner Großmutter und unternahm eine Spritztour durch Karlsruhe. Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, drückt er plötzlich aufs Gas.

Teenager braust mit Fiesta durch Durlach

Zeugen berichteten, dass er gegen 08.35 Uhr im Bereich der Christofstraße auffällig schnell unterwegs war. Der Junge wurde kurze Zeit später an einer roten Ampel in der Pforzheimer Straße gesehen. Dort beschleunigte er plötzlich und floh über mehrere Straßen, bevor er das Auto in der Raiherwiesenstraße abstellte. Die Flucht setzte er zu Fuß fort. Augenzeugen berichten, dass er auf der Durlacher Allee andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Mehrere Autos hätten ihm ausweichen müssen, als er mit hoher Geschwindigkeit unter anderem an einem Fußgängerüberweg überholte. Dabei nutzte er auch die Gegenfahrbahn und geriet ins Schlingern. Der unerlaubte Fahrzeuggebrauch und die Flucht wurden der Kriminalpolizei gemeldet, die nun ermittelt.

Zeugenaussagen gesucht

Laut Polizei sucht man nach Zeugen, die gefährdet oder geschädigt wurden. Hinweise nimmt die Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666 5555 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.