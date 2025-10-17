Party-Kracher: Querbeat platzt spontan in Karlsruher WG-Party - und feiert mit

Spontan Besuch von einer deutschlandweit bekannten, elfköpfigen Brasspop-Band samt Instrumenten bekommen, während man gerade eine Party feiert - das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Genau das ist aber Anfang Oktober einer Karlsruher WG passiert.

Im Rahmen einer WG-Party schreiben sie der Band Querbeat, die schon 2023 bei Das Fest aufgetreten ist und zufällig gerade für einen Auftritt in der Fächerstadt gastiert, ob sie nicht spontan vorbeischauen und mitfeiern wollen. Womit sie nicht gerechnet haben: dass die Musiker genau das machen.

„Die geilste WG des Jahrhunderts ab jetzt“

In einem Video auf Instagram vom 8. Oktober hat Querbeat, die für Songs wie „Nie mehr Fastelovend“ bekannt sind, die Spontan-Aktion festgehalten. „Warum nicht? Nach dem Konzert in Karlsruhe einfach mal der WG-Party von Simon, Fritzi & Hannes für einen kleinen Altbaubounce einen Abrissbesuch abstatten“, schreibt die Band dazu.

Sänger Jojo Berger (vorne) mit Querbeat bei DAS FEST 2023. Foto: Tim Carmele

Mit Instrumenten, Boxen und Getränken bewaffnet überraschen sie die Partygänger und geben ein Mini-Privat-Konzert. Das Fazit danach von Sänger Jojo Berger: „Die geilste WG des Jahrhunderts ab jetzt. Die richtigen Menschen hier in Karlsruhe. Was für eine geile Aktion“, sagt er im Video.