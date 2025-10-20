B36 bei Graben-Neudorf: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Sonntag, 19. Oktober, gegen 14.30 Uhr auf der B36 südlich von Graben-Neudorf ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autofahrer bog an der Abfahrt zur K3533 nach links ab und übersah aus ungeklärten Gründen einen entgegenkommenden Pkw in Richtung Bruchsal. Bei der Kollision wurden drei Menschen leicht verletzt.

Unfall auf der B36 bei Graben-Neudorf

Die Feuerwehr befreite die 36-jährige Beifahrerin, die im Wagen eingeklemmt war. Ein vierjähriges Kind in diesem Auto erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Im entgegenkommenden Wagen verletzte sich der 51-jährige Fahrer leicht.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Kliniken. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Einsatzkräfte sperrten die B36 zwischen der Abfahrt K3533 und der Abfahrt B35 für die Unfallaufnahme. Die Sperre endete gegen 17.20 Uhr. Das Polizeipräsidium Karlsruhe ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.