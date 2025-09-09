Logo ka-news.de
Karlsruhe
B35-Crash auf Rheinbrücke bei Philippsburg: LKW fährt gegen Pannenauto

Philippsburg

Rheinbrücke Philippsburg: Lkw rammt Pannenauto und legt zeitweise den B35-Verkehr lahm

Am Dienstag, 9. September, kam es auf der Rheinbrücke (B35) bei Philippsburg in Fahrtrichtung Pfalz zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw. Die Strecke musste zeitweise voll gesperrt werden.
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    Bei dem Auto liegt ein Totalschaden vor.
    Bei dem Auto liegt ein Totalschaden vor. Foto: EinsatzReport 24

    Aktualisierung, 15.32 Uhr: Fahrbahn wieder frei

    In einer Pressemitteilung gab die Polizei am Dienstagnachmittag weitere Informationen zum Unfall auf der Philippsburg-Rheinbrücke bekannt. Demnach fuhr ein 66-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 10.45 Uhr auf der B 35 in Richtung Germersheim. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, blieb das Auto auf der Strecke stehen.

    Der 56-jährige LKW-Fahrer übersah das Auto und versuchte noch nach links auszuweichen. Infolge stieß er mit dem Peugeot zusammen, wodurch beide Fahrer leichte Verletzungen erlitten.

    Die Richtungsfahrbahn musste bis 11.30 Uhr vollgesperrt werden. Der rechte Fahrstreifen blieb aufgrund von Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis etwa 14.45 Uhr dicht.

    Dienstag, 9. September: LKW rammt Auto auf B35

    Nach Angaben der Polizei befand sich ein Pannenfahrzeug mittig der Fahrbahn. Dieses wurde von einem Lkw-Fahrer übersehen, der ungebremst mit dem Auto zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls entstand bei dem Auto ein Totalschaden. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

    Die Strecke musste in Fahrtrichtung Pfalz bis 11.30 Uhr komplett gesperrt werden. Inzwischen konnte die Polizei zumindest einen Fahrstreifen wieder freigeben.

