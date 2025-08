Autounfall auf der L560 in Richtung Stutensee: Sperrung aufgehoben

Aktualisierung, 2. August, 17.30 Uhr: Vollsperrung aufgehoben

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist die Straße nicht mehr gesperrt. Nach aktuellem Kenntnisstand ist der Fahrer des Autos beim Überholvorgang ins Schleudern gekommen und in den Grünstreifen neben der Fahrbahn gefahren. Er wurde im Krankenhaus untersucht und konnte unverletzt entlassen werden.

Vollsperrung nach Unfall auf der L560 Richtung Stutensee am 2. August Foto: Thomas Riedel

2. August, 15.30 Uhr: L560 voll gesperrt

Am Samstagmittag, 2. August, kam es auf der L560 in Richtung Stutensee zu einem Autounfall. Ein Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er durch einen Maschendrahtzaun hindurch in den anliegenden Wald.

Die Straße ist aktuell in beiden Richtungen voll gesperrt. Das erhöhte Verkehrsaufkommen nach dem 2. Bundesliga-Spiel des KSC sorgt für vermehrten Rückstau.

Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.