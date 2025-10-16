Logo ka-news.de
Arbeitsunfall Karlsruhe: Dacharbeiter nach zwölf Meter Sturz im Krankenhaus

Karlsruhe

Schwerer Arbeitsunfall in Karlsruhe: Mann stürzt bei Dacharbeiten zwölf Meter ab

Ein 26-Jähriger stürzte bei Dacharbeiten in der Zimmerstraße rund zwölf Meter ab. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus.
    Nach Angaben der Polizei erlitt ein 26-jähriger Arbeiter bei einem Arbeitsunfall in Karlsruhe schwere Verletzungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen führte der Mann am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr Dacharbeiten in der Zimmerstraße aus. Während der Montage eines Fertigbauteils geriet er an die Dachkante und stürzte rund zwölf Meter in die Tiefe.

    Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen zog er sich mehrere Frakturen zu. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Hintergründe und Abläufe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

