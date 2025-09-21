Logo ka-news.de
A8 bei Karlsruhe: Vier Verletzte nach Unfall mit Kleinbus

Einsatz auf der A8 in Karlsruhe

Vier Verletzte bei Unfall auf der A8 bei Karlsruhe – 50.000 Euro Schaden

Am Samstagmorgen, 20. September, krachte ein Van auf der A8 bei Karlsruhe in einen Lkw-Anhänger. Vier Insassen im Alter zwischen 38 und 71 Jahren wurden verletzt. Der Verkehr war bis 8 Uhr eingeschränkt, der Schaden liegt bei rund 50.000 Euro.
Von Sebastian Goddemeier
    Auf der A8 bei Karlsruhe fuhr am Samstagmorgen ein Kleinbus auf einen Lastwagen auf.
    Auf der A8 bei Karlsruhe fuhr am Samstagmorgen ein Kleinbus auf einen Lastwagen auf.

    Am Samstagmorgen kam es auf der A8 bei Karlsruhe zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Crash um 4.56 Uhr kurz nach dem Dreieck Karlsruhe in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 38-jähriger Fahrer eines Vans fuhr im Anstieg aus bislang ungeklärter Ursache auf den Anhänger eines 53-jährigen Lkw-Fahrers auf.

    Vier Menschen wurden verletzt, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.
    Vier Menschen wurden verletzt, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

    Im Van befanden sich neben dem Fahrer drei weitere Insassen im Alter zwischen 38 und 71 Jahren. Alle vier wurden leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

    Erheblicher Schaden

    Der Van war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Auch der Anhänger des mit mehreren Tonnen Sand beladenen Lastwagens war zunächst blockiert. Vor Ort wurden Reparaturen durchgeführt, sodass er wieder fahrbereit gemacht und weggefahren werden konnte.

    Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.
    Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

    An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Der mittlere und rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen mussten wegen auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden. Gegen 8.05 Uhr waren alle Sperrungen wieder aufgehoben.

