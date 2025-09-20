Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf der A8 bei Karlsruhe

Am frühen Samstagmorgen, 20. September, ist es auf der A8 bei Karlsruhe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Crash gegen 5 Uhr kurz nach dem Dreieck Karlsruhe in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein Kleinbus fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf einen langsam fahrenden Lastwagen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten alle vier Insassen des Kleinbusses leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Vier Menschen wurden verletzt, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

Erheblicher Schaden

Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe rückte gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Wolfartsweier aus. Die Einsatzkräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort, sicherten die Unfallstelle ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und stellten den Brandschutz sicher.

Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Da weder der Kleinbus noch der Lastwagen fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es in Richtung Stuttgart zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.