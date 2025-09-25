Logo ka-news.de
A5 Karlsruhe-Durlach: Fahrstreifensperrung vom 30. September bis 1. Oktober

Karlsruhe

Autofahrer aufgepasst: Fahrstreifensperrung auf der A5

Von Dienstag, 30. September bis Mittwoch, 1. Oktober, kommt es zu einer Fahrbahnverengung auf der A5 im Bereich Karlsruhe-Durlach.
Von Emelie Stump
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Das teilte die Autobahn GmbH in einer Pressemeldung am Donnerstag, 25. September, mit. Im Zuge von Reparaturarbeiten an einem beschädigten Aufpralldämpfer , kommt es von ca. 8 Uhr bis 8 Uhr des nächsten Tages zu einer Fahrbahnverengung.

    Fahrstreifenreduzierung und Umleitung

    Während der Arbeiten sind auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe (Basel) nur der linke und mittlere Fahrstreifen nutzbar. Der rechte Fahrstreifen sowie die Ausfahrt sind gesperrt. Die Auffahrt zur A5 bleibt offen. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte umgeleitet.

