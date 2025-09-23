Trinkwasserversorgung in Gefahr? So will Karlsruhe die „Wasserwende“ voranbringen

Organisiert wird das Treffen vom gemeinnützigen Verein a tip: tap e.V., den Stadtwerken Karlsruhe, der Stadt Karlsruhe und der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH. Die Stadtwerke Karlsruhe versorgen bereits zirka 450.000 Einwohner mit ausschließlich klimaneutralem Trinkwasser - als bisher erstes Versorgungsunternehmen in Deutschland.

Wo? Das Netzwerktreffen wird im Friedenszimmer des Badischen Landesvereins für Innere Mission (Redtenbacherstraße 10–14, 76133 Karlsruhe) veranstaltet.

Wann? Es startet am 30. September um 9 Uhr und endet um 15.45 Uhr.

Im Wasserwerk Rheinwald wird das Karlsruher Trinkwasser gechlort. Foto: Eric Dewald

Das Programm

Das Programm beinhaltet Fachvorträge, eine Podiumsdiskussion, interaktive Sessions und ein Open Space mit mehreren Experten. Im Fokus stehen Themen wie:

PFAS-Chemikalien (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) und andere Gefahren für unser Trinkwasser

Wie Trinkwasser-Orte zu einer klima- und umweltgerechten Stadt beitragen

Trinkwasser als Impuls für nachhaltigen Tourismus