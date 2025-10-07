15-Jähriger aus Stutensee vermisst - Polizei sucht Hinweise

Der Vermisste ist mit Beschluss des Amtsgericht Karlsruhe in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee geschlossen untergebracht. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung vor, Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

Der Vermisste ist zirka 175 cm groß und weist eine hagere Statur auf. Er trägt kurzes, hellbraunes lockiges Haar und hat grau-blaue Augen. Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.