14-Jähriger aus Stutensee vermisst: Wo ist Anthony H.?

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe wird der 14-jährige Anthony H. aus Stutensee seit Sonntagabend, 19. Oktober, vermisst. Er verließ die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee entgegen der geltenden Absprache und kehrte nicht zurück. Die Ermittler haben bislang keine Hinweise auf den Aufenthaltsort.

Der Vermisste ist mit Beschluss des Amtsgerichts Karlsruhe in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee geschlossen untergebracht. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung vor, Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

So sieht Anthony H. aus

Der Vermisste ist zirka 1,65 Meter groß und weist eine schmale Statur auf. Er ist dunkelhäutig, trägt kurze, schwarze lockige Haare und hat braune Augen. Zuletzt trug Anthony H. einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.