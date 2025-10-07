Asiatisches Hornissennest an Schule in Münzesheim entfernt

Sowohl in der Nähe von Bruchsal, als auch an der Markgrafen Gesamtschule in Kraichtal- Münzesheim wurden am Dienstag, 7. Oktober, die großen Hornissennester entfernt. Mithilfe einer neuen Technik, wurden die Tiere durch eine Wasserdampf- Lanze getötet.

Markgrafen Gesamtschule Kraichtal- Münzesheim Foto: Emelie Stump

Wie läuft eine Nestentfernung ab?

Ein Nest wird mithilfe von Wasserdampf abgetötet. Dazu wird eine Lanze auf die zu erreichende Höhe angepasst und anschließend in das Nest von unten eingestochen. Gleichzeitig wird heißer Dampf in das Nest gesprüht. Dabei kommt es zu einer sehr hohen Temperatur innerhalb des Nestes. Die Hornissen sterben und fallen zu Boden. Zum Schluss werden die Tiere noch verbrannt.

Nestentfernung Asiatischer Hornisse Karlsruhe, 7. Oktober. Foto: Emelie Stump

Eine Gefahr stellt die Asiatische Hornisse vor allem dann für den Menschen dar, wenn man mehrmals von ihr gestochen wird. Besonders bei Kindern sollte darauf geachtet werden, dass sie wenig mit dieser Art in Kontakt kommen.

Nest der Asiatischen Hornisse am 7. Oktober. Foto: Emelie Stump