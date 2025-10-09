Das sind die seltensten Schmetterlinge in Deutschland

Schmetterlinge in Deutschland werden weniger: Gegenüber der Tagesschau verrät Expertin Elisabeth Kühn, dass die Gesamtzahl der hierzulande vorkommenden Schmetterlinge gesunken ist. Je nach Art sei das besorgniserregend. So gibt es Schmetterlingsarten, die kurz vor dem Aussterben stehen und andere, bei denen man sich keine Gedanken machen müsse.

Welche Schmetterlingsarten aber leben in Deutschland, die so selten geworden sind? Die Namen Brombeereule und Alpen-Wiesenvögelchen lassen zunächst gar nicht auf Schmetterlinge schließen - sie aber gehören zu den seltensten, hier vorkommenden Arten. In diesem Artikel finden Sie eine Auflistung extrem seltener Schmetterlinge in Deutschland. Außerdem stellen wir Ihnen einige dieser Insekten auch genauer vor.

Welche seltenen Schmetterlinge gibt es in Deutschland?

Um einen Überblick über Deutschlands seltensten Schmetterlingsarten zu erhalten, wurde die Rote Liste der Wirbellosen herangezogen. Laut dem Rote Liste Zentrum kann man diesen Auflistungen entnehmen, wie gefährdet bestimmte Arten in Deutschland sind.

Für den vorliegenden Artikel wurden diejenigen Schmetterlinge betrachtet, die als „extrem selten“ eingestuft werden. Nachfolgend werden alle Schmetterlinge aufgezählt, die diesen Status tragen - geordnet nach verschiedenen Organismengruppen.

Tagfalter:

Ähnlicher Perlmutterfalter, Hochalpen-Perlmutterfalter

Alpen-Wiesenvögelchen

Knochs Mohrenfalter, Ähnlicher Mohrenfalter, Seidenglanz-Mohrenfalter, Gelbgeflecker Mohrenfalter, Kleiner Mohrenfalter, Graubrauner Mohrenfalter, Eismohrenfalter, Freyers Alpen-Mohrenfalter, Schillernder Mohrenfalter

Veilchen-Scheckenfalter

Gletscherfalter

Dunker Alpenbläuling, Heller Alpenbläuling, Eros-Bläuling

Alpenweißling

Graumelierter Alpen-Würfeldickkopffalter, Alpen-Würfeldickkopffalter, Kleiner Gebirgs-Würfel-Dickkopffalter, Hochalpen-Würfeldickkopffalter

Spinnerartige Falter:

Trauerwidderchen

Staintons Baumflechten-Sackträger, Nickerls Zwerg-Sackträger, Rauhaariger Sackträger, Salzwiesen-Sackträger

Ähnliches Flechtenbärchen, Alpenwiesen-Flechtenbärchen, Gelbes Alpen-Flechtenbärchen

Hübners Alpen-Wurzelbohrer, Espers Alpen-Wurzelbohrer

Alpen-Ringelspinner

Alpen-Wollspinner

Spanner, Eulenspinner und Sichelflügler:

Püngelers Alpen-Blattspanner, Alpenreben-Blattspanner, Zirbelkiefer-Blattspanner

Gelber Ringelfleck-Gürtelpuppenspanner

Gelber Alpen-Steinspanner, Zellers Alpen-Steinspanner

Kalkalpen-Felsenspanner

Verkannter Goldruten-Blütenspanner, Freyers Alpen-Blütenspanner

Wiesenrauten-Waldrebenspanner

Isabellenspanner

Südlicher Eichen-Rindenspanner

Salzwiesen-Kleinspanner, Kuhschellen-Kleinspanner

Totholz-Flechtenspanner

Eulenfalter, Trägspinner, Graueulchen:

Agrotis simplonia

Schwertlilien-Stengeleule

Habichtskraut-Silbereule

Brackwasser-Röhricht-Halmeule, Weißglänzende Rohrschwingel-Halmeule

Braungelbe Leimkrauteule

Leiners Beifußeule

Brombeereule

Bleigraue Erdeule, Steppenrasen-Erdeule

Olivgrüne Leimkraut-Kapseleule

Alpen-Blättereule

Holsts Markeule

Strandhafer-Graseule

Flechten-Graueulchen, Gamander-Graueulchen

Oligia dubia

Espers Wiesenrauten-Silbereule

Magerrasen-Staubeule, Unbeliebte Staubeule

Hundsbraunwurz-Mönch

Bibernell-Bergwieseneule

Drahtschmieleneule

Alpen-Silberwurzeule

Lärchen-Goldeule, Hochenwarths Goldeule, Heidelbeeren-Silbereule

Schlehen-Jaspiseule

Zetterstedts Alpen-Bodeneule, Alpen-Goldband-Bodeneule, Gelbliche Alpen-Bodeneule, Schweizer Bergwald-Bodeneule

Felsflur-Spannereule

Zünslerfalter:

Asarta aethiopella

Calamotropha aureliellus

Catoptria luctiferella, Catoptria radiella

Cremnophila sedakovella

Cryptoblabes gnidiella

Eudonia petrophila, Eudonia phaeoleuca, Eudonia vallesialis

Gymnancyla canella

Lamoria anella

Mecyna auralis

Orenaia alpestralis

Ostrinia palustralis

Pediasia pedriolellus

Sclerocona acutellus

Scoparia ingratella

Udea inquinatalis

Zu den seltensten Schmetterlinge in Deutschland gehört das Alpen-Wiesenvögelchen

Das Alpen-Wiesenvögelchen kommt in Deutschland, wie sein Name schon ankündigt, ausschließlich in den Alpen vor. Hierzulande ist es in Höhen von etwa bis 800 bis 2200 Metern auf alpinen Wiesen und Geröllfluren zu finden. Im Juli und August hat man die größten Chancen, das Tier zu beobachten, heißt es beim Naturwissenschaftlichen Verein für Schwaben.

Gut erkennbar ist es an seinen schwarzen Punkten, die in ihrer Mitte wiederum einen weißen Punkt aufweisen. Zudem besitzt das Alpen-Wiesenvögelchen orangefarbene Stellen auf seinen ansonsten unauffällig braungrauen Flügeln.

Einer der seltensten Schmetterlinge Deutschlands: Heller Alpenbläuling

Auch der Helle Alpenbläuling ist ein extrem seltener Schmetterling. Diese Art besitzt himmelblau gefärbte Flügeloberseiten - zumindest gilt das für die Männchen. In der Flügelmusterung der weiblichen Exemplare spielt die blaue Farbe aber auch eine Rolle: Die braunen Flügel tragen eine blau bestäubte Flügelbasis. In der Mitte der vorderen Flügel weisen sie zudem einen blauen Fleck auf.

Der Schmetterling ist insektenbox.de zufolge im Gebirge an Orten mit besonders vielen Blüten auf einer Höhe von etwa 1000 bis 2700 Metern zu entdecken. In den Alpen fliegt er in den Sommermonaten von Juli bis August.

Auch das Trauerwidderchen ist einer der seltensten Schmetterlinge in Deutschland

Die Flügel dieses Schmetterlings sind schwarzbraun gefärbt. Besonders kennzeichnend ist die rote Hälfte auf den Hinterflügeln der Trauerwidderchen. Ihre Flügelspannweite beträgt laut insektenbox.de 15 bis 23 Millimeter.

Sehr wohl fühlen sie sich an warmen und trockenen Orten. Möchte man das Trauerwidderchen einmal mit eigenen Augen sehen, sollte man sich in diesen Lebensräumen im Juni und Juli umsehen, da sie in dieser Zeit durch die Lüfte fliegen. Das Trauerwidderchen kommt hauptsächlich im Südwesten Europas vor - bis ins östliche Rheintal in Deutschland.

Seltene Schmetterlinge in Deutschland: Der Isabellenspanner

Man mag sich mitunter über die Namen der Tiere wundern, aber auch der Isabellenspanner zählt zu den seltensten Schmetterlingen in Deutschland.

In diesem Fall erinnert auch sein Äußeres nicht besonders viel an einen Schmetterling, wie wir ihn klassischerweise kennen: Während die Männchen zumindest durchsichtige, mit schwarzen Adern besetzte Flügel aufweisen, sind die der Weibchen gänzlich verkümmert. Ihr Körper ist grau gefärbt und trägt rötliche Haare.

Von April bis Juni fliegen die Isabellenspanner in alpinen Bergwäldern auf einer Höhe von 900 bis 1900 Metern, heißt es bei insektenbox.de.

Brombeereule: Einer der seltensten Schmetterlinge Deutschlands

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen einen weiteren Schmetterling vorstellen, dessen Name nicht an einen solchen erinnert: die Brombeereule. Diese weist grundsätzlich eine dunkle, braune bis gräuliche Färbung auf. Vom Kopf ausgehend ist das erste Drittel der Flügel dunkelbraun gefärbt bis sich daran ein silbriger Mittelstreifen anschließt. Im unteren Bereich der Flügel zeichnet sich erneut ein dunkelbrauner Bereich ab - bis diese letztlich mit einem braungrauen Saumfeld abschließen.

Brombeereulen können verhältnismäßig lange beobachtet werden: Sie sind von April bis Oktober in den Lüften Deutschlands unterwegs. Was der Name des Schmetterlings bereits andeutet: Das Tier ernährt sich neben anderen Futtermitteln auch von Brombeeren, schreibt insektenbox.de.

Sie interessieren sich für weitere Artikel rund um Schmetterlinge? Hier erklären wir Ihnen die Stufen des Lebenszyklus eines Schmetterlings, hier beschreiben wir, wie Sie Ihren Garten in einen Schmetterlingsgarten verwandeln können und hier erfahren Sie, warum die Tiere in der Stadt trotz blühender Blumen verhungern.