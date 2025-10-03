Ab Montag: Ettlinger Wattkopftunnel gesperrt

Das teilte das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Die Strecke ist jeweils abends von 19.30 Uhr bis morgens 5.30 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung führt ausgeschildert durch Ettlingen.
Karlsruhe
