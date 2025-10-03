Logo ka-news.de
Wattkopftunnel in Ettlingen: Sperrung vom 6. bis 9. Oktober

Karlsruhe

Ab Montag: Ettlinger Wattkopftunnel gesperrt

Wartungsarbeiten: Zwischen Montag, 6. Oktober, und Donnerstag, 9. Oktober, wird der Wattkopftunnel auf der Landesstraße 562 gesperrt.
Von Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Tim Brakemeier, dpa

    Das teilte das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Die Strecke ist jeweils abends von 19.30 Uhr bis morgens 5.30 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung führt ausgeschildert durch Ettlingen.

