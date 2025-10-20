Queen-Gitarrist: Denke die ganze Zeit an Freddie

Auch 33 Jahre nach seinem Tod bleibt Rockikone Freddie Mercury ein steter Begleiter seiner Bandkollegen. Er denke «die ganze Zeit» an Freddie, sagte Queen-Leadgitarrist Brian May der Deutschen Presse-Agentur. «Freddie ist Teil unserer DNA und wird es immer bleiben.» Im Alltag habe er ständig Freddies Gesicht vor Augen, berichtete May. «Man kann dann immer vorhersagen, was er denken und sagen würde in irgendeiner Situation.»

Sir Brian May, Leadgitarrist und Songwriter der Band, komponierte Welthits wie «We Will Rock You» oder «The Show Must Go On» - und wurde sogar zum Ritter geschlagen. Der 78-Jährige überraschte die Gäste bei der Premiere des Musicals «We Will Rock You» in Stuttgart mit einer Soloeinlage zum Song «Bohemian Rhapsody». Was hätte Freddie wohl nach dem Schlussapplaus gesagt? «Ich brauche meinen Champagner, Liebling», ist May überzeugt.

Icon vergrößern Weltberühmt, aber kein Solo ohne Fehler: Brian May stört sich nicht daran. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Weltberühmt, aber kein Solo ohne Fehler: Brian May stört sich nicht daran. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Icon vergrößern May ist 78 Jahre alt und kam bei der Musicalpremiere von «We Will Rock You» überraschend auf die Bühne. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen May ist 78 Jahre alt und kam bei der Musicalpremiere von «We Will Rock You» überraschend auf die Bühne. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Icon vergrößern Queen war nicht nur Freddie Mercury: Brian May selbst schrieb viele berühmte Songs. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Queen war nicht nur Freddie Mercury: Brian May selbst schrieb viele berühmte Songs. Foto: Bernd Weißbrod/dpa