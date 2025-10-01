Jessica Schwarz: Odenwald hätte eigene TV-Reihe verdient

Im «Schwarzwaldkrimi» ermittelt Schauspielerin Jessica Schwarz als Kommissarin, doch auch ihre Heimat taugt aus Sicht der 48-Jährigen als Dreh- und Spielort. «Ich finde, der Odenwald könnte definitiv eine eigene Reihe gebrauchen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Der hat genauso seine Mythen und Geheimnisse wie der Schwarzwald.» Zudem sei er reich an Schlössern, Burgen, Basiliken und verwunschenen Fachwerkstädten. Schwarz wurde in Erbach im südhessischen Odenwaldkreis geboren.

Der Schwarzwald sei aber düsterer mit den hohen Tannen, dem wuchernden Moos, sagte sie. «Man hat immer das Gefühl, ein Wolf könnte in der Nähe stehen und dich beobachten.» Dennoch liebe sie es, dort wandern zu gehen.

In Freudenstadt zum Arzt und zur Massage

Die neue Doppelfolge «Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi» zeigt das ZDF am 6. Oktober ab 20.15 Uhr. Online ist sie schon jetzt abrufbar. Die Mordkommission in Freudenstadt ermittelt zu einem Bräutigam, der tot in einem Mühlrad hängt.

«Die Region ist ein Stück weit Heimat geworden», erzählte Schwarz im dpa-Interview. «Inzwischen kennt man die Leute vor Ort.» Während der gut zweimonatigen Dreharbeiten bleibe sie in der Regel in Deutschland und fliege nicht dauernd am Wochenende nach Portugal, wo sie eigentlich lebt. Sie gehe in Freudenstadt zum Arzt, zur Massage und wisse, wo man gut essen könne.