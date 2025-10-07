Vanessa Mai feiert mit neuem Album ihre «Traumfabrik»

Sängerin Vanessa Mai (33) bringt ihr zehntes Studioalbum raus. «Traumfabrik» heißt die Platte, die an diesem Freitag erscheint. Viele der neuen Songs seien von ihrem Leben inspiriert, sagt die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur. «Für mich gibt es nichts Authentischeres, als über die Liebe zu singen. Ich bin glücklicherweise schon sehr lange, sehr glücklich mit meinem Mann zusammen.» Heartbreak-Songs fühle sie gerade nicht so. «Weil es nicht zu meiner Lebensphase passt.»

Selbstzweifel und Bauchgefühl

Dreizehn neue Singles haben es auf die Platte geschafft. Die ersten klingen nach Party, doch in dem Titel «Lieber Zweifel» wird Mai persönlicher. Es gehe um Selbstzweifel, die auch sie plagen würden, berichtet die Sängerin. Gerade wenn man in einer Sackgasse stecke, sei es wichtig, weiterzumachen. Für sie funktioniere das in Kombination mit Selbstreflexion sehr gut. «Ich glaube weiter an meinen Weg und höre auf meinen Bauch.»

Der Zweifel pushe sie sogar manchmal. Aber natürlich sei sie in Zeiten groß geworden, in denen viel in den sozialen Netzwerken verglichen werde. «Man vergleicht vor allem ganz gerne seine schlechteste Verfassung, mit der besten eines anderen.» Darüber sei sie nach viel Arbeit hinweggekommen. «Dankbarkeit und Zufriedenheit mit dem, was man hat - das ist so ein großer Schlüssel für so viel.»

Traumfabrik als Ode an die Fans und ihren Ehemann

«Traumfabrik» sei ein Song zum Fallenlassen und Wohlfühlen für sie und ihre Fans. Sie sei glücklich, dass sie den Song gemacht und sich daraus auch der Albumtitel ergeben habe. «Mensch, das ist so krass, dass ich mit meinem Mann in unserer Traumfabrik lebe.» Das sei nur dank der Fans möglich. «Seit so vielen Jahren arbeiten wir zusammen und erschaffen uns so unsere Welt, unser Universum, machen alles gemeinsam und erleben Dinge, die man gar nicht glauben kann.»

Seit 2017 ist Mai mit Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Schlagerkönigin Andrea Berg, verheiratet. Er kümmert sich zusammen mit der Musikerin aus dem württembergischen Backnang um das Geschäftliche.

Die Arbeit mit ihrem Mann mache ihr unglaublich viel Spaß, sagt Mai. Sie seien seit Jahren ein Team - auch wenn das nicht bei jedem Paar so gut funktioniere. «Bei uns klappt es super. Wir sind so eingespielt mittlerweile. Es ist einfach schön, sich auf so vielen Ebenen zu begegnen. Wir gehen durch alles gemeinsam durch.» Sie habe immer die ehrlichste Person direkt an ihrer Seite, sagt Mai. «Er ist auch wirklich ab und zu mein Seelsorger.»

Pop-Schlager-Bubble

Seit rund zehn Jahren ist Mai solo unterwegs. Zuvor war sie Teil der Band Wolkenfrei. Heute habe sie ihre Nische gefunden, sagt die Musikerin. 2012 sei sie noch auf der Suche danach gewesen. Mit zerrissener Jeans und bauchfrei aufzutreten, habe nicht besonders zum Schlager gepasst von damals. Heute habe sie ihre Bubble, die sie akzeptiere und möge, wie sie sei. Im kommenden Jahr geht Mai auf große Tour mit dem neuen Album.

Vanessa Mai und Andreas Ferber sind seit 2017 verheiratet. (Archivbild) Foto: Jörg Carstensen/dpa