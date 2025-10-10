Unfall auf der A5 sorgt am Feierabend für lange Staus bei Bruchsal

Am Donnerstagnachmittag, 9. Oktober, kam es auf der A5 Ausfahrt Bruchsal, Höhe Karlsdorf-Neuthard, zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Auto. Wie die Karlsruher Polizei erklärt, übersah der LKW-Fahrer beim Wechseln vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen den Autofahrer und es kam zum Zusammenprall. Verletzt wurde dabei niemand.
Zur Unfallaufnahme und für Räumungsarbeiten wurde der rechte Fahrstreifen von 17.30 Uhr bis 19 Uhr gesperrt. Dadurch kam es im Feierabendverkehr zu längeren Staus.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden