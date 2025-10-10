Logo ka-news.de
Bruchsal
Unfall A5 verursacht lange Staus bei Bruchsal am Donnerstagabend

Bruchsal

Unfall auf der A5 sorgt am Feierabend für lange Staus bei Bruchsal

Am Donnerstagabend führten Räumungsarbeiten nach einem Unfall auf der A5 zu einer längeren Sperrung des rechten Fahrstreifens.
Von Yannick Antritter
    Am 9. Oktober kam es auf der A5 zu einem Unfall.
    Am 9. Oktober kam es auf der A5 zu einem Unfall. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Am Donnerstagnachmittag, 9. Oktober, kam es auf der A5 Ausfahrt Bruchsal, Höhe Karlsdorf-Neuthard, zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Auto. Wie die Karlsruher Polizei erklärt, übersah der LKW-Fahrer beim Wechseln vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen den Autofahrer und es kam zum Zusammenprall. Verletzt wurde dabei niemand.

    Zur Unfallaufnahme und für Räumungsarbeiten wurde der rechte Fahrstreifen von 17.30 Uhr bis 19 Uhr gesperrt. Dadurch kam es im Feierabendverkehr zu längeren Staus.

