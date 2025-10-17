Stutensee-Spöck: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein - Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr in ein Wohnhaus in Stutensee-Spöck eingebrochen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe verschafften sich die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Küchenfenster Zugang. Der Vorfall ereignete sich in der Kronenstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume. Sie öffneten Schränke und Schubladen. Sie stahlen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Polizei sucht Zeugen

Ein Zeuge beobachtete zu der Zeit einen Mann und eine Frau auf dem Hof des Grundstücks. Die beiden stiegen in einen älteren silberfarbenen Passat Kombi. Das Fahrzeug trug mutmaßlich ein ausländisches Kennzeichen. Die Verdächtigen fuhren in unbekannte Richtung davon.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zum Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.