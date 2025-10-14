Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bruchsal
Icon Pfeil nach unten

Neff-Schließung in Bretten: Region ringt um 980 Jobs

Bretten

Neff in Bretten schließt - 980 Jobs stehen auf der Kippe

Die Ankündigung, dass das Brettener Neff-Werk aufgegeben werden soll, „trifft die ganze Region“, schreibt Landrat Christoph Schnaudigel via Instagram.
Von Katharina Peifer
    • |
    • |
    • |
    Die Kündigung ist ausgesprochen – eine Begründung muss der Arbeitgeber nicht in jedem Fall geben.
    Die Kündigung ist ausgesprochen – eine Begründung muss der Arbeitgeber nicht in jedem Fall geben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

    Das Werk gehört zur Bosch-Tochter BSH. 980 Stellen sollen aufgegeben werden. Bis zum Ende des ersten Quartals 2028 wolle das Unternehmen unter anderem die Produktion von Herden und Dunstabzugshauben sowie der Logistik einstellen.

    Der Landrat versichere weiter Oberbürgermeister Nico Morast die Unterstützung, um ein Umdenken bei der BSH-Unternehmensführung zu erreichen. „Jetzt geht es darum, um Solidarität auf allen Ebenen zu werben und es müssen konkrete Verhandlungen stattfinden“, so Schnaudigel.

    Mit Informationen der dpa.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden