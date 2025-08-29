Logo ka-news.de
Großeinsatz nach Feuer im Mehrfamilienhaus in Graben-Neudorf

Polizeibericht aus Graben-Neudorf

Großeinsatz in Graben-Neudorf: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstagabend, 28. August, brach ein Feuer in der Spöcker Straße aus. Gegen 19.25 Uhr entzündete sich der Brand im Keller. Die Flammen griffen schnell auf eine Holztreppe über, die ins Erdgeschoss führt.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Um 20.10 Uhr war der Brand vollständig gelöscht.

    Bewohner evakuiert

    Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich sieben Personen im Gebäude, die das Haus unverletzt verlassen konnten. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Gemeinde kümmerte sich um die Unterbringung der betroffenen Bewohner. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

