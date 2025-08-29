Großeinsatz in Graben-Neudorf: Brand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Um 20.10 Uhr war der Brand vollständig gelöscht.

Bewohner evakuiert

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich sieben Personen im Gebäude, die das Haus unverletzt verlassen konnten. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Gemeinde kümmerte sich um die Unterbringung der betroffenen Bewohner. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.