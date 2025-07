Einbruch in Wohnhaus in Ubstadt-Weiher: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter drangen am frühen Samstagmorgen, 19. Juli, in ein Wohnhaus in Ubstadt-Weiher ein. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher gegen 2 Uhr über die Terrassentür Zutritt zur Erdgeschosswohnung in der Heerstraße. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten unbekannte Gegenstände.

Tatort: Ubstadt-Weiher

Der genaue Sach- und Diebstahlschaden steht bisher noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise auf den Einbruch geben kann, wird gebeten, sich zu melden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Rufnummer 0721/ 666 55 55 für Informationen eingerichtet. Weitere Details zu den Tätern sind bislang nicht bekannt. Die Bewohner der betroffenen Wohnung stellten den Einbruch erst am Morgen fest.

