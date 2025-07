Vorfall am Kernkraftwerk Philippsburg: Brandschutztür schließt nicht

Wie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in einer Pressemitteilung informiert, hat der Betreiber den Türschließer inzwischen wieder korrekt befestigt. Seitdem funktioniere die Tür wieder wie zuvor!

Im Brandfall hätte die Tür nicht automatisch geschlossen

Die Brandschutztür soll verhindern, dass sich Rauch und Feuer zwischen den Gebäuden ausbreiten. Diese Aufgabe hätte sie im Notfall nur erfüllt, wenn sie per Hand geschlossen worden wäre, teilt das Ministerium mit. Andere Sicherheitssysteme in diesem Bereich waren aber jederzeit funktionsfähig.

(Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Vorfall meldepflichtig, aber ohne sicherheitstechnische Bedeutung

Der Betreiber hat den Vorfall an die zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet. Die Einstufung erfolgte als sogenannter „Normalfall“ (Kategorie N). Diese Kategorie steht für Ereignisse mit sehr geringer Bedeutung für die Sicherheit. Auch nach der internationalen Bewertungsskala INES wurde der Vorfall als „Stufe 0“ eingestuft – also ohne Risiko für Menschen oder Umwelt.

Philippsburg Kernkraftwerk (Archivbild) Foto: Hans-Joachim Of

Vorfälle in Kernkraftwerken werden in Deutschland in drei Kategorien eingeteilt:

Kategorie S : Sofortmeldung bei schwerwiegenden Problemen

Kategorie E : Meldung innerhalb von 24 Stunden bei möglicherweise relevanten Störungen

Kategorie N : Meldung innerhalb von 5 Werktagen bei kleineren technischen Fehlern

Internationale INES-Skala

Zusätzlich bewerten Experten solche Vorfälle nach der internationalen Skala INES. Diese reicht von Stufe 1 (Störung) bis Stufe 7 (schwerster Unfall).

Das Ereignis in Philippsburg liegt bei Stufe 0, also ohne sicherheitstechnische Bedeutung.