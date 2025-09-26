VfB-Verteidiger Jeltsch fällt mit Adduktorenverletzung aus

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart muss vorerst ohne Verteidiger Finn Jeltsch auskommen. Der 19-Jährige zog sich beim 2:1-Sieg in der Europa League gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu. Wie lang die Zwangspause sein wird, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist nicht mit. Jeltsch war am Donnerstagabend Mitte der ersten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Ohne den Abwehrspieler treten die Stuttgarter von Trainer Sebastian Hoeneß damit am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln an. In der Europa League sind sie am kommenden Donnerstag beim FC Basel in der Schweiz zu Gast.