Zusammenstoß: Mann fährt über rote Ampel - Unfall mit betrunkener Fahrerin

Mann fährt über rote Ampel - Unfall mit betrunkener Fahrerin

Ein Autofahrer ignoriert in Mannheim eine rote Ampel. Kurz darauf kommt es zum Zusammenstoß - und die Polizei ermittelt am Ende nicht nur gegen den Mann.
    Ein 32-jähriger Mann ist in Mannheim über eine rote Ampel gefahren und anschließend mit dem Wagen einer betrunkenen Fahrerin zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein 32-jähriger Mann ist in Mannheim über eine rote Ampel gefahren und anschließend mit dem Wagen einer betrunkenen Fahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, prallte das Fahrzeug der 29-Jährigen in der Nacht daraufhin gegen einen Strommast.

    Als die Beamten den Unfall aufgenommen hätten, habe die Frau nach Alkohol gerochen. Ein Test ergab den Angaben nach einen Wert von 1,3 Promille. Überdies besitze die 29-Jährige keinen Führerschein. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Rotlichtverstoßes, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

