Zollernalbkreis: Hoher Schaden bei Garagenbrand in Bisingen

Zollernalbkreis

Hoher Schaden bei Garagenbrand in Bisingen

In einer Garage bricht ein Feuer aus und greift auf eine Doppelhaushälfte über. Der Dachstuhl stürzt ein, Autos brennen aus. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.
    Der Dachstuhl stürzte bei dem Brand in Bisingen ein.
    Der Dachstuhl stürzte bei dem Brand in Bisingen ein. Foto: Jannik Nölke/dpa

    Bei einem Garagenbrand im Zollernalbkreis ist ein Schaden in Höhe von rund 750.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Sonntagnachmittag in der Garage einer Doppelhaushälfte in Bisingen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen seien schnell auf das Gebäude übergegriffen, der Dachstuhl sei eingestürzt. 85 Feuerwehrleute und ein Hubschrauber zur Dokumentation des Geschehens waren nach Angaben der Polizei im Einsatz.

    Drei Bewohnerinnen und Bewohner hätten das Haus unverletzt verlassen und kamen bei Bekannten unter, hieß es. Die beiden Autos, die in der Garage standen, seien komplett zerstört worden. Wie es zu dem Feuer kam, ermittelt die Polizei.

