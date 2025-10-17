Mann zeigt Hitlergruß und beleidigt Schülergruppe

Ein Mann soll in einem Discounter mehrfach den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll er auch einer Schülergruppe «Worte mit rechtsradikalem Hintergrund aufgrund ihrer Behinderung» zugerufen haben. Um den Vorfall vom Montag aufklären und mögliche Straftaten verfolgen zu können, bittet die Polizei um weitere Hinweise von Zeugen.

Zudem meldete die Bundespolizei einen weiteren Vorfall, der sich am vergangenen Sonntag ereignet haben soll. Demnach wollten Beamte am Busbahnhof einen 27-Jährigen kontrollieren. Der Mann soll gegenüber den Polizisten ebenfalls nationalsozialistische Äußerungen gemacht und den Hitlergruß gezeigt haben. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht.