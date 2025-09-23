Logo ka-news.de
Zahlreiche Fragen offen: Obduktion nach Fund von Frauenleiche bei Eberbach angeordnet

Nach dem Fund einer Leiche ermittelt die Polizei - sowie im Fall eines tödlichen Verkehrsunfalls am Wochenende. Zu einer möglichen Verbindung zwischen beiden Fällen schweigen sich die Ermittler aus.
Von dpa
    Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer Frauenleiche bei Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis). (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft laut Polizei die Obduktion der Leiche angeordnet. Die Obduktion sei für Dienstag angesetzt, sagte ein Sprecher. Zur Identität der Frau, zu ihrem Alter und der möglichen Todesursache machte er keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an.

    Auch äußerte sich die Polizei nicht weiter zu einem möglichen Zusammenhang mit einem tödlichen Verkehrsunfall am Wochenende. Wie die «Rhein-Neckar-Zeitung» berichtet hatte, ermittelt die Polizei in diese Richtung. Demnach kam der 19-jährige Sohn der toten Frau in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall ums Leben. Er sei auf der Bundesstraße 292 bei Waibstadt mit seinem Auto gegen eine Brücke gefahren.

    Laut der Zeitung hatte ein Spaziergänger am Sonntagmorgen die Leiche der Frau gefunden. Zwischen Waibstadt und Eberbach liegen ungefähr 26 Kilometer.

    Der Polizeisprecher sagte lediglich, auch die Ermittlungen in dem Fall des tödlichen Verkehrsunfalls liefen noch.

