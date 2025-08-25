«Schnell zur Eisdiele» - Sommer-Intermezzo im Südwesten

Im Südwesten ist es mancherorts morgens inzwischen schon richtig frisch - doch dann steigen die Temperaturen rasch an: Am Montag wird viel Sonne erwartet bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad Celsius. Am Rhein kann es sogar bis zu 27 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte.

Am Dienstag dürfte es in einigen Regionen sogar richtig heiß werden - im Rheintal sind bis zu 30 Grad möglich. «Es ist Zeit, schnell zur Eisdiele zu gehen und ein Eis zu genießen», sagte Meteorologe Clemens Steiner vom DWD.

Am Mittwoch kommen Schauer und Gewitter

Auch wer noch gerne bei Sonnenschein ins Freibadbecken springen möchte, sollte dies bald tun: Schon in der Nacht zum Mittwoch kommen von Westen her Schauer und Gewitter ins Land, zum Teil frischt der Wind auch stark auf. Im weiteren Verlauf der Woche wird es dann unbeständig und kühler.

Der August bot nach Einschätzung der Wetterforscher bisher ein Extremprogramm: Von Regen und Kühle beim Start der Schulferien bis hin zu einer tagelangen Hitzewelle in der Monatsmitte war alles dabei.