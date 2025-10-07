Tennis am Weissenhof: Fritz und Struff 2026 dabei

Zverev-Angstgegner Taylor Fritz schlägt auch im nächsten Jahr beim Tennis-Turnier am Stuttgarter Weissenhof auf. Neben dem amerikanischen Titelverteidiger aus den USA haben auch Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und US-Boy Tommy Paul für die vom 6. bis 14. Juni stattfindende Rasen-Veranstaltung ihre Zusage gegeben. Das teilten die Veranstalter mit.
Fritz hatte im vergangenen Weissenhof-Endspiel Alexander Zverev mit 6:3, 7:6 besiegt. Ob der beste deutsche Tennisspieler Zverev im nächsten Jahr in Stuttgart wieder dabei sein wird, ist momentan noch offen.
