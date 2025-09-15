Zum Schulstart wird es wärmer, aber teils stürmisch

Zum Schulstart nach den Sommerferien wird es etwas wärmer, aber auch teilweise stürmisch. Am Montag werde es immer wieder bewölkt sein und von Nordwesten her Schauer und einzelne Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazwischen kommt die Sonne hervor. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 20 Grad im Odenwald und 25 Grad in der Ortenau.

Dazu wird laut Vorhersage mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Wind aus Südwest erwartet. Bei kräftigen Schauern oder Gewittern sowie im höheren Schwarzwald könne es dabei zudem Sturm-, in exponierten Lagen auch schwere Sturmböen geben.

Zum Dienstag hin kühlt es wieder etwas ab

In der Nacht zum Dienstag ziehen laut DWD Schauer nach Südosten ab, danach gibt es vermehrt Wolkenlücken. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 14 bis 9 Grad. Im Hochschwarzwald soll es noch Sturmböen geben, in tiefen Lagen lässt der Wind nach.

Zum Dienstag hin kühlt es wieder etwas ab: Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 20 Grad, im Bergland bei 13 Grad. Neben Sonne gibt es auch dichte Wolkenfelder, aber nur vereinzelt etwas Regen. Über den Tag hinweg frischt erneut der Wind aus Südwest bis West stark auf, im Schwarzwald werden stürmische Böen erwartet.

In der Nacht zum Mittwoch solle es überwiegend dichte Wolken geben und vor allem in der Nordosthälfte gelegentlich etwas Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen dann laut DWD bei 13 bis 9 Grad, in höheren Lagen bis 7 Grad.

