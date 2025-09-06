Wetter lädt zu Ausflügen ein - nachts wird es frisch

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich auf angenehmes Wetter am Wochenende freuen und entsprechend Aktivitäten im Freien planen. Am Samstag gebe es nach anfänglichen Nebelfeldern viel Sonne, hieß es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD). Der DWD rechnete mit Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad, im Bergland um die 18 Grad. Zudem soll es am Wochenende trocken bleiben, wie ein DWD-Meteorologe auf Anfrage mitteilte.

Kühle Nacht

Sollte man in der Nacht zum Sonntag unterwegs sein, sollte man aber besser einen Pullover oder eine Jacke einpacken. Denn da fallen die Temperaturen laut DWD auf Tiefstwerte zwischen elf und sieben Grad, im Allgäu gar auf bis zu fünf Grad.

Am Sonntag gebe es wegen dichterer Schleierwolken zeitweise etwas getrübten Sonnenschein. Dafür soll es noch etwas wärmer als am Samstag werden. Der DWD rechnete mit Höchstwerten von 24 bis 28 Grad, am Rhein seien örtlich sogar 29 Grad möglich.