Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart im Südwesten

Sonne, Wolken, Regenschauer: Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter im Südwesten von allen Seiten. Zunächst können sich die Menschen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken freuen. Wer raus möchte, sollte am Nachmittag dann einen Regenschirm griffbereit haben. Es ziehen den Wetterexperten zufolge Schauer auf. Vor allem im Bergland kann es regnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 19 Grad.

Auch am Dienstag ziehen viele Wolken über das Land. Örtlich kann es laut DWD weiterhin regnen bei Höchsttemperaturen zwischen zwölf Grad in den Kammlagen der Alb und 19 Grad im Breisgau.

Wer nachts raus muss, sollte sich warm anziehen. Die Nächte werden herbstlich kühl: In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen auf Werte zwischen zehn bis fünf Grad, in der Nacht zu Mittwoch wird es mit acht bis vier Grad noch kühler.

Im weiteren Verlauf der Woche rechnen die Meteorologen vom DWD weiterhin mit wechselhaftem Wetter und in der Nacht sogar mit Frost.