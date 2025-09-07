Kühler Start in die Woche – Regen macht den Sommer nass

Zumindest bis zur Wochenmitte wird es frisch und nass in Baden-Württemberg: Nach Schleierwolken mit feuchter Luft am Sonntag und Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad ziehen Anfang der Woche Regen und Schauer übers Land. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sinkt mit dem Abrutschen der Temperaturen auch die Unwettergefahr.

Kühler Wochenanfang

In der Nacht zum Montag ziehen die Schleierwolken gen Osten ab. In den Frühstunden ziehen von Westen her neue Wolken auf, am Rhein kommen eventuell dann schon erste Schauer oder Gewitter. Landesweit sinken die Temperaturen am Montag laut dem DWD auf zwischen 22 und 26 Grad. Am Dienstag wird es mit 20 bis 24 Grad noch einmal kühler und am Mittwoch werden nur noch 17 bis 22 Grad erreicht.

Der DWD erwartet an diesen drei Tagen immer mal wieder Regen, Schauer und kleinere Gewitter. Wobei der Montag der nasseste Tag werden soll. In der Nacht zum Dienstag werden weitere, regional kräftige und örtlich von Gewittern begleitete Regenfälle erwartet. Am Mittwoch kommen von Süden her neue, vor allem in der Südosthälfte zum Teil kräftige und längere Regenfälle. Nach Westen hin sind laut dem DWD vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen die Niederschläge ab. «Zur Wochenmitte, ab Donnerstag, kommt es zu einer Beruhigung der Wetterlage», sagte ein DWD-Sprecher.