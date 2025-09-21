32,2 Grad – nie war ein 20. September im Südwesten heißer

Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang hat der Spätsommer noch eine historische Marke im Südwesten geknackt. Der Samstag war mit seinen hochsommerlichen Temperaturen der heißeste 20. September seit Beginn der Aufzeichnung, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. In Ohlsbach (Ortenaukreis) wurden 32,2 Grad gemessen. Der bisherige Tagesrekord war 2003 in Mühlacker (Enzkreis) mit 31,7 Grad gemessen worden. Mit dem Sommer-Feeling ist jetzt aber vorerst Schluss: Tief «Bernward» bringt ein Temperatursturz von bis zu 20 Grad.

Südwesten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herbstanfang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DWD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis