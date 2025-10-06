Wolkig und nass - Südwesten startet grau in die Woche

Zwischen grauen Wolken und nassem Laub startet der Südwesten in die neue Woche. Heute soll es in Baden-Württemberg laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) überwiegend wolkig bis stark bewölkt bleiben. Zeitweise könne es hier und da regnen.

Die Temperaturen steigen der Prognose zufolge nur verhalten an: In höheren Lagen könnte es kaum über 9 Grad hinausgehen, entlang des Rheins sind immerhin bis zu 17 Grad möglich. Der Südwestwind wehe mäßig und könne vor allem im Bergland bei Böen auch kräftiger ausfallen.

Wolkenlücken zu erwarten

In der Nacht zu Dienstag zieht der Regen nach DWD-Angaben langsam ostwärts ab. Danach bleibe es meist wolkig, mit Tiefstwerten zwischen 11 Grad am unteren Rhein und 5 Grad im Süden der Schwäbischen Alb. Am Dienstagmorgen soll zunächst weiter dichte Bewölkung dominieren, besonders im Osten könnte es noch etwas regnen.

Im Tagesverlauf rechnen die Meteorologen jedoch mit zunehmenden Auflockerungen von Südwesten her und stellenweise sogar längeren Sonnenphasen. Bei den Temperaturen bewegen sich die Höchstwerte der Vorhersage zufolge zwischen 13 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 20 Grad am Rhein. Der Wind wehe dann nur noch schwach, hieß es.

Tendenz: trocken

Auch am Mittwoch bleibt es nach Angaben des Wetterdienstes überwiegend wolkig, aber meist trocken. Im Süden des Landes könnte sich nach etwas morgendlichem Nebel zeitweise die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen steigen dann auf 14 bis 18 Grad, je nach Höhenlage.

In der Nacht zum Donnerstag ist es überwiegend trocken. Zudem sei wieder mit Nebel zu rechnen. Die Tiefstwerte lägen zwischen 10 und 6 Grad.