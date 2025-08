Regen und Gewitter vermiesen erstes Sommerferienwochenende

Wer am Wochenende in Baden-Württemberg unterwegs ist, sollte wettertechnisch flexibel bleiben - und sicherheitshalber einen Schirm oder eine Regenjacke dabeihaben. Denn laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dürfte es wechselhaft und zeitweise ungemütlich werden, ehe zum Wochenbeginn die Sonne wieder mehr Chancen bekommt.

Obacht bei Gewittern

Heute ist mehr Grau als Blau am Himmel zu erwarten: Der DWD kündigte viele Wolken mit Schauern und örtlich sogar Gewittern an. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 16 Grad im Allgäu und bis 22 Grad im Oberrheingraben voraussichtlich eher verhalten. Der Wind wehe schwach bis mäßig, könne aber vor allem in höheren Lagen kräftiger auffrischen. In der Nacht bleibe es meist bewölkt mit einzelnen Schauern und Tiefstwerten zwischen 14 und 8 Grad.

Am Sonntag geht es zunächst ähnlich weiter: Viele Wolken und gebietsweise schauerartiger Regen prägen den Tagesbeginn, wie der DWD weiter mitteilte. Im Verlauf des Nachmittags könnten sich die Wolken dann stellenweise lichten und der Regen nachlassen. Die Temperaturen steigen der Vorhersage zufolge leicht an – auf bis zu 17 Grad auf der Alb und bis zu 23 Grad am Rhein. Der Wind bleibe schwach, frische aber gelegentlich böig auf.

Sonne und höhere Temperaturen zum Wochenstart

Am Montag zeichnet sich laut DWD eine Wetterberuhigung ab. Zwar startet der Tag noch mit abziehendem Regen und dichter Bewölkung, doch im weiteren Verlauf soll es zunehmend trocken bleiben. Dann scheine häufiger die Sonne. Die Temperaturen steigen an – auf bis zu 26 Grad am Rhein. In der Nacht zum Dienstag zeige sich der Himmel im Süden oft klar, während es im Norden erneut regnen könnte. Auf den Schwarzwaldgipfeln seien stürmische Böen möglich.